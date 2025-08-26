Скандал у ФРС: Трамп заявив про звільнення Лізи Кук, вона відмовляється йти

Уперше за час існування Федрезерву американський президент намагається звільнити члена його правління

Фото: ФРС

Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення Лізи Кук, членкині Ради управителів Федеральної резервної системи. Як зазначає CNN, це перший випадок за 111-річну історію ФРС, коли американський президент усуває високопосадовця центрального банку.

"Відповідно до моїх повноважень за статтею II Конституції США та Законом про Федеральний резерв 1913 року з поправками, ви негайно звільняєтеся з посади членкині Ради управителів Федеральної резервної системи", – написав Трамп у листі, опублікованому в його соцмережі Truth Social.

Як причини звільнення він указав "оманливу й потенційно злочинну поведінку у фінансових справах" і "грубу недбалість у фінансових операціях", що, за словами Трампа, ставить під сумнів її професійну компетентність.

У відповідь Кук заявила: "Президент Трамп нібито звільнив мене "за провину", якої не існує в межах закону, і він не має на це повноважень".

Вона підкреслила, що не збирається йти у відставку та "продовжить виконувати свої обов’язки на благо американської економіки, як робила це з 2022 року".

Ліза Кук (Фото: EPA / Ken Cedeno)

За оцінкою Fortune, суперечка щодо повноважень президента усувати членів Ради управителів ФРС, ймовірно, зрештою розглядатиметься у Верховному суді.

Раніше суд вирішив, що посадовці ФРС мають особливий статус, що захищає їх від звільнення, окрім випадків "наявності причини" (for cause). Традиційно це означає серйозне правопорушення або невиконання службових обов’язків.

Після повернення у Білий дім Трамп постійно тисне на ФРС з вимогою знизити ставки й регулярно критикує її голову Джерома Павелла – навіть погрожував йому звільненням.

Термін повноважень Павелла як голови завершується у травні 2026 року, але його мандат члена Ради діє до 2028-го. За оцінкою Fortune, на тлі спроб Трампа усунути Кук Павелл може вирішити залишитися в Раді й після завершення головування, щоб захистити незалежність ФРС.

Нині серед семи управителів уже працюють двоє висуванців Трампа – Мішель Боуман і Крістофер Воллер. Окрім того, він запропонував кандидатуру свого радника Стівена Мірана на місце Адріані Куґлер, яка пішла у відставку в січні. Міран відомий як прихильник зниження ставок і співавтор статті 2024 року, що закликала обмежити незалежність ФРС.

Якщо Трамп зможе призначити ще одного члена, його висуванці отримають більшість у Раді. Це дасть їм контроль над бюджетом ФРС, кадровими рішеннями й навіть призначенням регіональних президентів, чий термін завершується у лютому.