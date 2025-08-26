Скандал в ФРС: Трамп заявил об увольнении Лизы Кук, она отказывается уходить

Впервые за время существования Федрезерва американский президент пытается уволить члена его правления

Фото: ФРС

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Лизы Кук, члена Совета управляющих Федеральной резервной системы. Как отмечает CNN, это первый случай за 111-летнюю историю ФРС, когда американский президент отстраняет высокопоставленного чиновника центрального банка.

"В соответствии с моими полномочиями по статье II Конституции США и Закону о Федеральном резерве 1913 года с поправками, вы немедленно увольняетесь с должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы", – написал Трамп в письме, опубликованном в его соцсети Truth Social.

В качестве причины увольнения он указал "обманчивое и потенциально преступное поведение в финансовых делах" и "грубую халатность в финансовых операциях", что, по словам Трампа, ставит под сомнение ее профессиональную компетентность.

В ответ Кук заявила: "Президент Трамп якобы уволил меня "за проступок", которого не существует в рамках закона, и он не имеет на это полномочий".

Она подчеркнула, что не собирается уходить в отставку и "продолжит выполнять свои обязанности на благо американской экономики, как делала это с 2022 года".

Лиза Кук (Фото: EPA / Ken Cedeno)

По оценке Fortune, спор о полномочиях президента отстранять членов Совета управляющих ФРС, вероятно, в конце концов будет рассматриваться в Верховном суде.

Ранее суд решил, что чиновники ФРС обладают особым статусом, защищающим их от увольнения, кроме случаев "наличия причины" (for cause). Традиционно это означает серьезное правонарушение или невыполнение служебных обязанностей.

После возвращения в Белый дом Трамп постоянно давит на ФРС с требованием снизить ставки и регулярно критикует ее главу Джерома Пауэлла – даже угрожал ему увольнением.

Срок полномочий Пауэлла как главы завершается в мае 2026 года, но его мандат члена Совета действует до 2028-го. По оценке Fortune, на фоне попыток Трампа отстранить Кук Пауэлл может решить остаться в Совете и после завершения главенства, чтобы защитить независимость ФРС.

Сейчас среди семи управляющих уже работают два выдвиженца Трампа – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Кроме того, он предложил кандидатуру своего советника Стивена Мирана на место Адрианы Куглер, ушедшей в отставку в январе. Миран известен как сторонник снижения ставок и соавтор статьи 2024 года, призывавшей ограничить независимость ФРС.

Если Трамп сможет назначить еще одного члена, его выдвиженцы получат большинство в Совете. Это даст им контроль над бюджетом ФРС, кадровыми решениями и даже назначением региональных президентов, чей срок завершается в феврале.