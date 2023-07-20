Валюта в банках трохи подешевшала. Готівкові курси

У четвер, 20 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, знизився на 2 коп. і становить 36,61 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. – до 37,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,00 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,65 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і становить 40,89 грн. Середній курс продажу став меншим на 1 коп. – 41,96 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,15 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 42,25 грн.