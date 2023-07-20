Валюта в банках немного подешевела. Наличные курсы
20.07.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В четверг, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой снизился на 2 коп. и составляет 36,61 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. – до 37,36 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,00 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,65 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 40,89 грн. Средний курс продаж стал меньше на 1 коп. – 41,96 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,15 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 42,25 грн.
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