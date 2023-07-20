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Мэр Львова отреагировал на скандалы вокруг местных закупок: Сохраняйте здравый смысл

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 09:21
Мэр Львова отреагировал на скандалы вокруг местных закупок: Сохраняйте здравый смысл - Фото
Андрей Садовый, мер Львова (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вокруг расходов местных бюджетов в условиях войны слишком много эмоций, а нужно сохранять здравый смысл.

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"В желании оптимизировать расходы громад и "отдать все на фронт" важно сохранять здравый смысл. Украина воюет, но города тоже должны продолжать жить в условиях войны. Это как в любой семье: люди донатят деньги на ВСУ, но продолжают финансировать и свои потребности", – написал Садовый в Facebook вечером в среду.

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Он отреагировал на публикацию Экономической правды, в которой закупку услуг по озеленению на 1 млн грн Лычаковским районом Львова привели как один из примеров странных закупок в условиях войны.

"Как встревоженные темой люди представляют эту услугу: район бездумно тратит деньги на зеленые насаждения вместо того, чтобы купить дроны", – ответил Садовый.

В реальности, заявил мэр, треть этой суммы ушла на зачистку аварийных деревьев, а остальные деньги остаются в резерве на случай непредвиденных обстоятельств.

"Я не поощряю бездумную трату бюджетных средств. Никогда в принципе, а во время войны особенно. Никого не защищаю, а только прошу подходить к этой теме с умом", – призвал Садовый.

Он добавил, что в бюджете Львова заложено 600 млн грн на помощь армии, а к концу года эта сумма увеличится ориентировочно до 1 млрд грн.

Андрей Водяный
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