Харьков после ультиматума Арахамии пообещал отменить все необязательные тендеры
Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал отменить все необязательные тендеры после ультиматума главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Об этом говорится в Telegram-канале Терехова.
Он сообщил, что поручил провести финансовый аудит абсолютно всех закупок, которые осуществляют или планируют в ближайшее время осуществлять коммунальные предприятия и департаменты Харьковского городского совета.
"После проведенной проверки все необязательные тендеры будут отменены, а деньги, выделенные на них, перенаправлены на восстановление разрушенного Россией жилья, инфраструктуры или военных нужд", – заявил Терехов.
17 июля Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".
Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.
- Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов являются трансферты из государственного бюджета.
- По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.
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