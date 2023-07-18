Харьков после ультиматума Арахамии пообещал отменить все необязательные тендеры

Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал отменить все необязательные тендеры после ультиматума главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Об этом говорится в Telegram-канале Терехова.

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Он сообщил, что поручил провести финансовый аудит абсолютно всех закупок, которые осуществляют или планируют в ближайшее время осуществлять коммунальные предприятия и департаменты Харьковского городского совета.

"После проведенной проверки все необязательные тендеры будут отменены, а деньги, выделенные на них, перенаправлены на восстановление разрушенного Россией жилья, инфраструктуры или военных нужд", – заявил Терехов.

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17 июля Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".

Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.

Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов являются трансферты из государственного бюджета.

По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.

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