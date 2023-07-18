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Харьков после ультиматума Арахамии пообещал отменить все необязательные тендеры

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 16:07
Харьков после ультиматума Арахамии пообещал отменить все необязательные тендеры - Фото
Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал отменить все необязательные тендеры после ультиматума главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Об этом говорится в Telegram-канале Терехова.

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Он сообщил, что поручил провести финансовый аудит абсолютно всех закупок, которые осуществляют или планируют в ближайшее время осуществлять коммунальные предприятия и департаменты Харьковского городского совета.

"После проведенной проверки все необязательные тендеры будут отменены, а деньги, выделенные на них, перенаправлены на восстановление разрушенного Россией жилья, инфраструктуры или военных нужд", – заявил Терехов.

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17 июля Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".

Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.

  • Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов являются трансферты из государственного бюджета.
  • По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.

Читайте также: У Кличко ответили на ультиматум Арахамии: Брусчатку перекладывают там, где давно нужно

Андрей Водяный
Харьковместные бюджетыгосзакупкиДавид Арахамияигорь терехов
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