Харків після ультиматуму Арахамії пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери
Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери після ультиматуму голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії. Про це йдеться у Telegram-каналі Терехова.
Він повідомив, що доручив провести фінансовий аудит абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом комунальні підприємства і департаменти Харківської міської ради.
"Після проведеної перевірки усі необов'язкові тендери будуть скасовані, а гроші, виділені на них, перенаправлені на відбудову зруйнованого Росією житла, інфраструктури або військові потреби", – заявив Терехов.
17 липня Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади. Він заявив, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки".
Він заявив, що місцева влада може сама обмежити необов'язкові витрати або це зробить Верховна Рада на законодавчому рівні.
- Місцеві бюджети під час війни зросли завдяки значному збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Також значним наповнювачем місцевих бюджетів є трансферти з державного бюджету.
- За словами головного менеджера з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергія Колодія, у місцевих бюджетах зараз спостерігається історичний профіцит.
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