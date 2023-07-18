Харків після ультиматуму Арахамії пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери

Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери після ультиматуму голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії. Про це йдеться у Telegram-каналі Терехова.

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Він повідомив, що доручив провести фінансовий аудит абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом комунальні підприємства і департаменти Харківської міської ради.

"Після проведеної перевірки усі необов'язкові тендери будуть скасовані, а гроші, виділені на них, перенаправлені на відбудову зруйнованого Росією житла, інфраструктури або військові потреби", – заявив Терехов.

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17 липня Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади. Він заявив, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки".

Він заявив, що місцева влада може сама обмежити необов'язкові витрати або це зробить Верховна Рада на законодавчому рівні.

Місцеві бюджети під час війни зросли завдяки значному збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Також значним наповнювачем місцевих бюджетів є трансферти з державного бюджету.

За словами головного менеджера з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергія Колодія, у місцевих бюджетах зараз спостерігається історичний профіцит.

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