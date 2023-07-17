У Кличко ответили на ультиматум Арахамии: Брусчатку перекладывают там, где давно нужно

Городские власти Киева отвергают претензии главы фракции Слуга народа Давида Арахамии относительно использования местного бюджета якобы на неприоритетные нужды. Об этом в комментарии LIGA.net сказала спикер Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

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"По поводу овощерезок и барабанов они пусть обращаются к главам районов, которых назначают они. И которых накрутили игнорировать городские власти, таким образом запустив процессы разбалансирования управления городом", – сказала спикер.

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Ее слова – это реакция на заявление Арахамии о том, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".

Тендер на закупку комплектов оборудования для обработки продуктов питания и кожаные барабаны для укрытий объявляла Днепровская райгосадминистрация Киева. После огласки президент Владимир Зеленский уволил временного исполняющего обязанности этой РГА.

"А относительно брусчатки – ее перекладывают там, где минимум 50 лет дороги не ремонтировали. И делают это не привлекая подрядчиков, а силами ДЭУ [дорожно-эксплуатационного управления], чтобы минимизировать расходы. И брусчатку укладывают ту, которую снимают. Основные расходы – на песок и цемент", – сказала Зиновьева.

Она добавила, что в Киеве столько населения и такой трафик, что город не может позволить себе не тратить деньги на инфраструктуру. "Иначе через год-два она будет в аварийном состоянии и понадобится в разы больше средств на обновление", – сказала спикер Кличко.