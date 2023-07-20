Мер Львова відреагував на скандали довкола місцевих закупівель: Зберігайте розум
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що довкола витрат місцевих бюджетів в умовах війни забагато емоцій, а потрібно зберігати тверезий розум.
"У бажанні оптимізувати витрати громад і "віддати все на фронт" важливо зберігати тверезий розум. Україна воює, але міста також мають продовжувати жити в умовах війни. Це як у будь-якій сім‘ї: люди донатять гроші на ЗСУ, але продовжують фінансувати і свої потреби", – написав Садовий у Facebook ввечері в середу.
Він відреагував на публікацію Економічної правди, в якій закупівлю послуг з озеленення на 1 млн грн Личаківським районом Львова навели як один із прикладів дивних закупівель в умовах війни.
"Як стривожені темою люди уявляють цю послугу: район бездумно витрачає гроші на зелені насадження замість того, щоб купити дрони", – відповів Садовий.
У реальності, заявив мер, третина цієї суми пішла на зачистку аварійних дерев, а решта грошей залишаються в резерві на випадок непередбачуваних обставин.
"Я не заохочую до бездумної трати бюджетних коштів. Ніколи в принципі, а під час війни особливо. Нікого не захищаю, а лише прошу підходити до цієї теми з розумом", – закликав Садовий.
Він додав, що у бюджеті Львова закладено 600 млн грн на допомогу армії, а до кінця року ця сума збільшиться орієнтовно до 1 млрд грн.
- 17 липня голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади. Він заявив, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки". Він заявив, що місцева влада може сама обмежити необов'язкові витрати або це зробить Верховна Рада на законодавчому рівні.
- У Києві на це відповіли, що "бруківку перекладають там, де давно треба", тоді як Харків пообіцяв провести аудит держзакупівель і скасувати всі необов'язкові тендери.
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