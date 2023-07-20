Мер Львова відреагував на скандали довкола місцевих закупівель: Зберігайте розум

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що довкола витрат місцевих бюджетів в умовах війни забагато емоцій, а потрібно зберігати тверезий розум.

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"У бажанні оптимізувати витрати громад і "віддати все на фронт" важливо зберігати тверезий розум. Україна воює, але міста також мають продовжувати жити в умовах війни. Це як у будь-якій сім‘ї: люди донатять гроші на ЗСУ, але продовжують фінансувати і свої потреби", – написав Садовий у Facebook ввечері в середу.

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Він відреагував на публікацію Економічної правди, в якій закупівлю послуг з озеленення на 1 млн грн Личаківським районом Львова навели як один із прикладів дивних закупівель в умовах війни.

"Як стривожені темою люди уявляють цю послугу: район бездумно витрачає гроші на зелені насадження замість того, щоб купити дрони", – відповів Садовий.

У реальності, заявив мер, третина цієї суми пішла на зачистку аварійних дерев, а решта грошей залишаються в резерві на випадок непередбачуваних обставин.

"Я не заохочую до бездумної трати бюджетних коштів. Ніколи в принципі, а під час війни особливо. Нікого не захищаю, а лише прошу підходити до цієї теми з розумом", – закликав Садовий.

Він додав, що у бюджеті Львова закладено 600 млн грн на допомогу армії, а до кінця року ця сума збільшиться орієнтовно до 1 млрд грн.