COMINBANK збільшує свою присутність в регіонах України

У цьому році COMINBANK відзначатиме ювілей — 30 років успішної діяльності на ринку України.

До річниці команда банку наближається продуктивно, відкриваючи нові представництва в різних регіонах України. Від початку широкомасштабного російського вторгнення мережа відділень АТ "КОМІНБАНК" зросла на 47% і зараз налічує 60 діючих універсальних відділень, понад 20 з яких було відкрито за останні півтора року.

Сьогодні українці можуть отримати весь спектр банківських послуг в універсальних відділеннях COMINBANK, від Запоріжжя до Чернігова, від Харкова до Львова. Реалізуючи стратегію розширення мережі, у серпні відкрилося нове відділення в Тернополі.

"Історія нашого банку розпочалася у 1993 році – це часи, коли незалежна Україна та її банківський сектор робили свої перші кроки у сучасному світі. 30 років — насправді багато. Як і відкриття 20 нових відділень під час війни. Сьогодні я маю честь очолювати банк з надпотужною експертною командою, чий досвід та професіоналізм допомагають нам досягати високих результатів у найскладніші часи. Наші досягнення є показником зваженого та адаптивного підходу до ведення бізнесу, завдяки якому нам вдається впевнено долати навіть найтяжчі виклики. Разом працюємо, щоб Україна якнайшвидше здолала ворога", — прокоментувала розвиток мережі Голова Правління COMINBANK Тетяна Путінцева.

Раніше очільниця банку підкреслювала ЗМІ, що посилення мережі банку надасть змогу ще більшій кількості клієнтів скористатися якісним індивідуальним підходом в обслуговуванні. Окрім цього, масштабування діяльності банку дозволить зменшити операційні витрати та запропонувати клієнтам банку ще більш привабливі умови.

Зростання мережі сприяло й збільшенню команди: понад 160 українців у період 2022-2023 рр. змогли розпочати свою кар’єру у COMINBANK. Керівництво банку не допустило скорочення персоналу, спричиненого вторгненням, натомість зробило все можливе, щоб з’явилися нові робочі місця: кількість робочих місць зросла на 20%, відповідно й збільшились податкові надходження до державного бюджету.

COMINBANK – тримаємо економічний фронт разом!