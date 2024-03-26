Підтримка бізнесу під час війни: Грантові кошти від держави та міжнародних організацій

Гранти можна отримати й у рамках державних ініціатив чи від міжнародних організацій.

Фото: Член Правління Укрексімбанку Михайло Медко

На сьогодні держава сконцентрована на підтримці малого та середнього бізнесу. Так, згідно із даними дослідження Центру економічного відновлення, станом на кінець 2023 року в Україні роботу вже відновили 82% малих та середніх підприємств, які призупинили діяльність через повномасштабне вторгнення росії в лютому 2022 року.

З початку війни Урядом були запроваджені програми, завдяки яким бізнес може відновити свою роботу та розвиватися. У першу чергу, це надання грантів та пільгове кредитування. Зокрема, гранти можна отримати й у рамках державних ініціатив чи від міжнародних організацій.

Державні програми

Однією із наймасштабніших стала державна грантова програма "єРобота", що стартувала 1 липня 2022 року та спрямована на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. У межах програми "єРобота" держава інвестувала 7 млрд грн у розвиток бізнесу. У державному бюджеті на 2024 рік закладено понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.

Проєкт складається із 4 різних програм: гранти на будь-який мікробізнес; гранти на розширення чи створення підприємств у сфері переробки; гранти на посадку садів; гранти на будівництво нових теплиць.

Так, з початку 2024 року вже 16,6 млн грн банки виплатили 6 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми на підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота". Гроші спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Зокрема, на сади виплачено 12,6 млн грн, а на теплиці — 4 млн грн.

Гранти на теплиці. Згідно із програмою, грант на теплицю можуть отримати ФОПи та юридичні особи, які мають землю або право користування нею на 7 років. Держава компенсує до 70 % вартості побудови теплиці площею до 2,4 га. На будівництво відводиться рік.

Крім того, гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці, орієнтовною площею 2 гектари (від 0,4 до 2,4 га), відповідно до типового проєкту. Отримувачі грантів зобов’язуються створити робочі місця не менше 4 постійних та 10 сезонних на 1 гектар площі модульної теплиці. Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у такому співвідношенні: для першої 1000 заявок: не більше 70 % вартості проєкту будівництва модульної теплиці — шляхом грантів, не менше 30 % — коштами отримувача (власних та/або кредитних).

Гранти на сади. За цією програмою передбачено, що аграріям надаватиметься від 140 до 400 тисяч грн на 1 га садів, але для цього потрібно мати землю площею від 1 до 25 га власну чи в оренді на 7 років.

Держава співфінансує закладку саду спільно з підприємцем. Надається грант у розмірі 70 % від вартості проєкту, 30 % — за рахунок власних та/або кредитних коштів.

Міжнародна підтримка

На сьогодні, міжнародні програми підтримки бізнесу традиційно роблять акцент на підтримці МСБ та реалізуються через банківські установи України, зокрема державні.

Серед ключових міжнародних партнерів – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Співпраця з ЄІБ. Метою програми співпраці є поліпшення доступу до довгострокового фінансування, розвиток торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності, сприяння розвитку приватного бізнесу в Україні. Відповідно до умов кредитування можна отримати до 12,5 млн євро.

Співпраця з ЄБРР. Метою програми Європейського банку розвитку та реконструкції є фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі приватних компаній. Сума кредиту – не більше 5,0 млн євро на 1 позичальника / групу пов’язаних контрагентів.

Ексім – банк, який стоїть пліч-о-пліч з українським бізнесом

Державний Укрексімбанк посідає одне з провідних місць на ринку кредитування підприємств усіх галузей економіки, зокрема, і аграрного сектору. Частка кредитів АПК в кредитному портфелі корпоративного бізнесу приватного сектору станом на 31 грудня 2023 року становить 33%. За 2023 рік Ексім профінансував агросектор на понад 5 мільярдів гривень.

На сьогодні в Україні лише два державні банки є учасниками державної програми грантів, серед яких і Укрексімбанк. Банк долучився до програми грантів у грудні 2022 року.

Через Банк у 2023 році отримали гранти 13 підприємців на загальну суму приблизно 54,5 млн грн, у тому числі на висадку садів — 33,0 млн грн, на будівництво теплиць — 21,5 млн грн.

У 2024 році надано гранти на будівництво 2 модульних теплиць на загальну суму 4 млн грн.

Наразі на різних стадіях розгляду заяв або в очікуванні на отримання грантових коштів на спеціальний рахунок знаходиться 5 отримувачів гранту із загальною сумою грантів — 14 млн грн.

За роки повномасштабної війни державний Укрексімбанк адміністрував більше ніж 50% всіх коштів МФО, що надійшли в Україну.

Сьогодні Банк продовжує фінансувати найважливіші сектори економіки. Пріоритетними інструментами для цього є використання спільних програм кредитування із міжнародними фінансовими організаціями та документарні операції (акредитиви, гарантії тощо), маючи сертифіковану команду фахівців із великим досвідом реалізації відповідних угод.

Банк пропонує широкий спектр операцій, послуг та сервісів із торговельного фінансування та документарних операцій та надає професійну експертизу та різноманітні форми підтримки та фінансування торговельних операцій. Зокрема, передекспортне та постімпортне фінансування, передекспортне та постекспортне фінансування та гарантії виконання контрактних зобов’язань.

Крім того, Укрексімбанк упродовж 30 років поєднує фінансовий ресурс ЄБРР та потреби українських позичальників через кастомізовані програми, розроблені на засадах сталого розвитку.