ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду

ПУМБ, бувши сучасним банком, вже давно у діджитальному тренді: він надає інноваційні сервіси та залучає різні нові аудиторії. Тож його зовнішні атрибути вже давно потребували переосмислення, аби відповідати тим тенденціям і цінностям, які зараз сповідує банк. І саме прагнення синхронізувати рівень сервісів банку та його зовнішню оболонку стало головним драйвером для змін. Тому банк оголосив про масштабне оновлення айдентики та візуального стилю. Від сьогодні знайомий червоний колір ПУМБ стає ще яскравішим та динамічнішим, а комунікації банку – більш сміливими та гучними.

Тож зустрічайте новий, сміливий, гнучкий та по-доброму агресивний імідж ПУМБ.

"Ми, як маркетинг-команда ПУМБ, давно відчули, що настав час змін. Банк сьогодні надає безліч класних і сучасних сервісів, але наші візуальні прояви потребували оновлення, щоби встигати за змінами у банку. І для нас це був великий виклик – принести щось нове та цікаве, але при цьому зберегти головні ціннісні-атрибути ПУМБ, наші впізнавані акценти та ідеї. І я вірю, що той результат, якого ми досягли, наша нова айдентика, не залишить нікого байдужим", – зазначає Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.

Для вирішення цієї непростої задачі ми запросили одну із найкращих креативних команд країни – Banda agency, яка допомогла нам організувати спільний творчий процес та у підсумку знайти таке круте рішення. Осучаснивши зовнішній вигляд ПУМБ, позбавивши бренд консервативності та зробивши його гучним і впевненим у собі.

"ПУМБ – банк із великими амбіціями. Вони роблять крутий продукт із вигідними тарифами та завжди покращуються. Впевнений, вже зовсім скоро ПУМБ буде у трійці лідерів. Тому ми домовились із командою банку про таке: ми більше не стриманий бренд. Акуратний логотип у куточку макета – це не наше. ПУМБ – гучний, яскравий і впевнений у собі сучасний банк. Ми не боїмося бути магнітом для уваги. Бо ми впевнені у собі та своєму продукті. І хочемо, щоб люди знали про це з першого погляду", – підкреслює креативний директор Banda agency, Артем Карелін.

Ну і звичайно, розповісти про ці новини ми також вирішили оригінально, разом із Banda agency. Ми прагнемо донести оновлення бренду ПУМБ через яскраву подачу та нестандартні формати, які ви побачите у новій рекламній кампанії.

"У нашій рекламній кампанії є один нетривіальний і навіть сміливий меседж. Ми розуміємо, що у кожного українця в телефоні є мінімум два банківські застосунки. Але ми й не проти. Ми хочемо довести, що наш застосунок такий самий крутий, проте ще й вигідний. Спробуйте їм скористатись – і подивимось, що буде далі. Може, трохи самовпевнено, але такі вже ми є у ПУМБ, з нами круто і вигідно!" – резюмує Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.