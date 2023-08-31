Співпраця Ощадбанку та ЕКА сприяє зростанню експорту українських товарів та послуг

За цей місяць ЕКА застрахувало позики трьом експортерам – клієнтам Ощаду на суму 25,5 млн грн. Компанії розташовані у Дніпропетровській, Закарпатській та Тернопільській областях. Продукція, що буде реалізована за кордоном завдяки цим угодам, дуже різноманітна: від алюмінієвих, ПВХ та скляних конструкцій до алюмінієвих човнів і виробів із дерева. Ці товари попрямують до Німеччини, Польщі, Нідерландів тощо.

Ощадбанк першим серед банків в Україні розпочав співпрацю з ЕКА за програмою підтримки експортерів і запустив у себе портфельне страхування ризику за кредитами, що надаються для виконання зовнішньоекономічних контрактів. У рамках співпраці з Ощадом ЕКА покриває своєю гарантією до 85% суми таких кредитів.

Ця програма користується чималим попитом у підприємців завдяки тому, що значно демократизує вимоги до застави, потрібної для отримання кредиту.

"Завдяки поєднанню програм ЕКА та "Доступні кредити 5-7-9" Ощад має змогу надавати бізнесу фінансування не лише з суттєво лібералізованими вимогами до застави (на 15% розміру кредиту), але й за пільговими відсотковими ставками. Ця програма, з-поміж інших державних, регіональних, міжнародних та партнерських програм, є ще одним інструментом в арсеналі Ощадбанку, що дозволяє надавати нашим клієнтам більш доступне фінансування", – зауважила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

За час співпраці з ЕКА Ощад видав своїм клієнтам застрахованих кредитів на суму 281,5 млн грн, залишаючись таким чином лідером програми серед 10 українських банків, що беруть у ній участь.

Програму підтримки експортерів було запроваджено Міністерством економіки України в червні 2022 року. Станом на 1 серпня 2023 року Експортно-кредитне агентство підтримало експорт більш ніж на 6,2 млрд грн, застрахувавши кредитні договори на загальну суму 815,4 млн грн.