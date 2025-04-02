Скільки заробили трейдерські компанії, хто опинився в топі за прибутком та доходом і що загалом впливало на ринок у 2024 році – розбиралася LIGA.net

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Компанії у списку відсортовані за основними КВЕДами: 66.12 Інші види страхування, крім страхування життя та 66.11 Управління фінансовими ринками.

Топ компаній за доходом

На першому та другому місці за доходом (виторгом) опинилися компанії ICU та ICU Trade (Група АйСіЮ Холдінгз Лімітед (ICU Holdings Limited). ICU належить Макару Пасенюку і Костянтину Стеценко.