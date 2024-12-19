Гетманцев про закриття ФОПів: Цифри не свідчать про падіння кількості підприємців

За останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7000, каже Гетманцев

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

За 11 місяців 2024 року кількість новостворених ФОПів в Україні перевищила показник припинених майже на 92 000. Такі дані навів голова податкового комітету Данило Гетманцев, коментуючи новину про активізацію закриття ФОП після підписання закону про підвищення військового збору.

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За його словами, станом на 1 грудня 2024 року кількість ФОПів становить 2 076 700, з них зареєстрованих у цьому році 272 900, що більше проти початку року на 83 600 осіб.

Показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 000 осіб.

За останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7000 проти припинених або становить 47 700 платників проти 40 700 припинених ФОПів.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", – написав Гетманцев.

УТОЧНЕНО. У первісній версії новини зазначалося, що Данило Гетманцев спростовує інформацію. Проте насправді голова комітету наводить ширший контекст, уточнюючи деталі ситуації. Ми виправили текст, аби коректно відобразити позицію посадовця.

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18 грудня Опендатабот заявив, що понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення податків. Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.