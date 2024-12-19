Гетманцев опровергает массовое закрытие ФОП из-за повышения налогов

За последние два месяца количество новых ФОП увеличилось на 7000, говорит Гетманцев

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Об этом заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 1 декабря 2024 года количество ФОП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше по сравнению с началом года на 83 600 человек.

Показатель роста новых ФОП превышает показатель закрытых почти на 92 000 человек.

За последние два месяца количество новых ФОП увеличилось на 7000 по сравнению с прекращенными или составило 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФОП.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – написал Гетманцев.

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