Гетманцев опровергает массовое закрытие ФОП из-за повышения налогов
За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Об этом заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, по состоянию на 1 декабря 2024 года количество ФОП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше по сравнению с началом года на 83 600 человек.
Показатель роста новых ФОП превышает показатель закрытых почти на 92 000 человек.
За последние два месяца количество новых ФОП увеличилось на 7000 по сравнению с прекращенными или составило 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФОП.
"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – написал Гетманцев.
- 18 декабря Опендатабот заявил, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении налогов. С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте – 28 690.
- В 2025 году для физлиц-предпринимателей (ФОП) начинает действовать ряд изменений в налоговое законодательство. В частности это касается необходимости уплаты военного сбора, единого социального взноса (ЕСВ).