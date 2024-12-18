Опендатабот проводит масштабный опрос ФОП по поводу повышения налогов
Опендатабот запустил масштабный опрос предпринимателей для выяснения того, как новая налоговая политика повлияет на планы малого и среднего бизнеса.
Присоединиться к опросу можно в Telegram или Viber.
Результаты опроса будут опубликованы 24 декабря.
По данным Опендатабота, 2500 предпринимателей прекратили деятельность с момента подписания президентом закона о повышении налогов. Только 29 ноября — в день подписания закона — закрылось 2332 бизнеса, а ежедневные показатели закрытий превышали 1000. Обычно эта цифра составляет около 700 в день.
Статистика ФОП в 2024 году:
С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте – 28 690.
Всплески активности наблюдались в конце отчетных периодов, когда предприниматели пытались избежать дополнительных налоговых обязательств.
Осенью ключевую роль в закрытиях ФОП сыграло принятие закона о повышении налогов.
- В 2025 году для физлиц-предпринимателей (ФОП) начинает действовать ряд изменений в налоговое законодательство. В частности, это касается необходимости уплаты военного сбора, единого социального взноса (ЕСВ).