Опендатабот проводит масштабный опрос ФОП по поводу повышения налогов

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Опендатабот запустил масштабный опрос предпринимателей для выяснения того, как новая налоговая политика повлияет на планы малого и среднего бизнеса.

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Результаты опроса будут опубликованы 24 декабря.

По данным Опендатабота, 2500 предпринимателей прекратили деятельность с момента подписания президентом закона о повышении налогов. Только 29 ноября — в день подписания закона — закрылось 2332 бизнеса, а ежедневные показатели закрытий превышали 1000. Обычно эта цифра составляет около 700 в день.

Статистика ФОП в 2024 году:

С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте – 28 690.

Всплески активности наблюдались в конце отчетных периодов, когда предприниматели пытались избежать дополнительных налоговых обязательств.

Осенью ключевую роль в закрытиях ФОП сыграло принятие закона о повышении налогов.

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