Підвищення податків: понад 22 000 ФОПів закрилися після підписання Зеленським закону

Понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення податків

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22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків. Про це інформує Опендатабот.

У день підписання закону 2332 ФОПи вирішили закритись, а у середньому, після початку дії закону, кількість закриттів сягала понад 1000 щодня. Для порівняння: зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Опендатабот запустив масштабне опитування підприємців для з'ясування, як нова податкова політика вплине на плани малого та середнього бізнесу.

Долучитися до опитування можна у Telegram або Viber.

Результати опитування будуть опубліковані 24 грудня.

Статистика ФОПів у 2024 році:

Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.

Сплески активності спостерігалися наприкінці звітних періодів, коли підприємці намагались уникнути додаткових податкових зобов'язань.

Восени ключову роль у закриттях ФОПів відіграло ухвалення закону про підвищення податків.

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