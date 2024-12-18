Підвищення податків: понад 22 000 ФОПів закрилися після підписання Зеленським закону

Підвищення податків: понад 22 000 ФОПів закрилися після підписання Зеленським законууточнено
22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків. Про це інформує Опендатабот.
У день підписання закону 2332 ФОПи вирішили закритись, а у середньому, після початку дії закону, кількість закриттів сягала понад 1000 щодня. Для порівняння: зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.
Опендатабот запустив масштабне опитування підприємців для з'ясування, як нова податкова політика вплине на плани малого та середнього бізнесу.
Долучитися до опитування можна у Telegram або Viber.
Результати опитування будуть опубліковані 24 грудня.
Статистика ФОПів у 2024 році:
Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.
Сплески активності спостерігалися наприкінці звітних періодів, коли підприємці намагались уникнути додаткових податкових зобов'язань.
Восени ключову роль у закриттях ФОПів відіграло ухвалення закону про підвищення податків.
- У 2025 році для фізосіб-підприємців (ФОП) починає діяти низка змін до податкового законодавства. Зокрема, це стосується необхідності сплати військового збору, єдиного соціального внеску (ЄСВ).