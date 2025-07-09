Імпорт України майже вдвічі перевищив експорт: дефіцит – $18,3 млрд

Україна за пів року імпортувала товарів на $38,3 млрд, експортувала – лише на $20 млрд

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Товарообіг України за шість місяців 2025 року становив $58,3 млрд, згідно з даними Державної митної служби.

Імпорт протягом січня-червня сягнув $38,3 млрд, а експорт – на $20 млрд. Торговельний дефіцит проти аналогічного періоду попереднього року зріс на третину – з $13,7 млрд до $18,3 млрд.

Головними постачальниками товарів в Україну залишаються Китай ($8,2 млрд), Польща ($3,5 млрд), Німеччина ($3,2 млрд), а основний імпорт становлять машини й устаткування, хімічна продукція та паливно-енергетичні товари.

Джерело: Держмитниця

Експортували з України найбільше до Польщі – на $2,4 млрд, Туреччини – на $1,7 млрд, Італії – на $1,2 млрд. Торік перша трійка була дещо іншою: Польща, Іспанія, Китай.

До трійки найбільш продаваних товарів з України входять:

→ продовольчі товари – $11,2 млрд (суттєве падіння проти попереднього року – на 10%);

→ метали та вироби з них – $2,3 млрд;

→ машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд.