Импорт Украины почти вдвое превысил экспорт: дефицит – $18,3 млрд

Украина за полгода импортировала товаров на $38,3 млрд, экспортировала – всего на $20 млрд

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Товарооборот Украины за шесть месяцев 2025 года составил $58,3 млрд, согласно данным Государственной таможенной службы.

Импорт за январь-июнь достиг $38,3 млрд, а экспорт – на $20 млрд. Торговый дефицит по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на треть – с $13,7 млрд до $18,3 млрд.

Главными поставщиками товаров в Украину остаются Китай ($8,2 млрд), Польша ($3,5 млрд), Германия ($3,2 млрд), а основной импорт составляют машины и оборудование, химическая продукция и топливно-энергетические товары.

Источник: Гостаможня

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $2,4 млрд, Турцию – на $1,7 млрд, Италию – на $1,2 млрд. В прошлом году первая тройка была несколько иной: Польша, Испания, Китай.

В тройку самых продаваемых товаров из Украины входят:

→ продовольственные товары – $11,2 млрд (существенное падение по сравнению с предыдущим годом – на 10%);

→ металлы и изделия из них – $2,3 млрд;

→ машины, оборудование и транспорт – $1,9 млрд.