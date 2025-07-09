Импорт Украины почти вдвое превысил экспорт: дефицит – $18,3 млрд
Товарооборот Украины за шесть месяцев 2025 года составил $58,3 млрд, согласно данным Государственной таможенной службы.
Импорт за январь-июнь достиг $38,3 млрд, а экспорт – на $20 млрд. Торговый дефицит по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на треть – с $13,7 млрд до $18,3 млрд.
Главными поставщиками товаров в Украину остаются Китай ($8,2 млрд), Польша ($3,5 млрд), Германия ($3,2 млрд), а основной импорт составляют машины и оборудование, химическая продукция и топливно-энергетические товары.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $2,4 млрд, Турцию – на $1,7 млрд, Италию – на $1,2 млрд. В прошлом году первая тройка была несколько иной: Польша, Испания, Китай.
В тройку самых продаваемых товаров из Украины входят:
→ продовольственные товары – $11,2 млрд (существенное падение по сравнению с предыдущим годом – на 10%);
→ металлы и изделия из них – $2,3 млрд;
→ машины, оборудование и транспорт – $1,9 млрд.
- В 2025 году Соединенные Штаты и Европейский Союз отказались от таможенных льгот для Украины, установленных в начале полномасштабной войны