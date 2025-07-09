Государственные банки активизировали продажу кредитов физлиц на аукционах

В 2024 году через СЕТАМ продали всего один лот проблемных кредитов, а за полгода 2025-го – сразу десять

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В 2025 году украинские государственные банки значительно активизировали продажу проблемных кредитов физических лиц через аукционы. Общая сумма проданных прав требования составила более 89 млн грн, сообщил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Роман Осадчук в комментарии LIGA.net

В 2025 году через государственную электронную площадку OpenMarket (СЕТАМ) было реализовано 10 лотов с правами требования по кредитным договорам физических лиц. Речь идет о кредитах, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Наибольшую долю проданных долгов составил Укрэксимбанк — он продал 8 лотов на общую сумму 73,9 млн грн. Укргазбанк реализовал 1 лот на 13,7 млн грн, а Ощадбанк продал права требования по одному лоту на 1,3 млн грн.

Для сравнения, в 2024 году активность на рынке была значительно ниже: тогда через СЕТАМ был продан только один лот — права требования по кредитам физических лиц ПриватБанка на сумму 13,1 млн грн.