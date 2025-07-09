РФ обсуждает возврат к командной экономике СССР: хочет регулировать цены на продукты

В Госдуме РФ обсуждают возвращение к советской модели контроля цен на продукты

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Госдума России прорабатывает возможность возвращения к государственному регулированию закупочных цен на основные продукты питания. Об этом сообщила заместитель председателя аграрного комитета Госдумы РФ Юлия Оглоблина в интервью ТАСС.

Россия обсуждает возвращение к командным методам управления экономикой, чтобы затормозить всплеск инфляции, которая резко выросла после санкций и рекордных военных расходов.

По словам Оглоблиной, на заседании экспертного совета при комитете по промышленности и торговле уже обсуждали пример советской модели ценового контроля.

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"Мы видим, что в последнее время все чаще возникает "эффект качелей", когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены исходя из текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей", – заявила Оглоблина.

Она добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов.

В 2024 году рост цен в России побил рекорды. По данным Росстата, продовольственная инфляция в мае достигла максимума за последние девять лет – 12,5%.