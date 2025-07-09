РФ обговорює повернення до командної економіки СРСР: хоче регулювати ціни на продукти
Держдума Росії опрацьовує можливість повернення до державного регулювання закупівельних цін на основні харчові продукти. Про це повідомила заступниця голови аграрного комітету Держдуми РФ Юлія Оглобліна в інтервʼю ТАСС.
Росія обговорює повернення до командних методів управління економікою, щоб загальмувати сплеск інфляції, яка різко зросла після санкцій і рекордних військових витрат.
За словами Оглобліної, на засіданні експертної ради при комітеті з промисловості та торгівлі вже обговорювали приклад радянської моделі цінового контролю.
"Ми бачимо, що останнім часом дедалі частіше виникає "ефект гойдалок", коли закупівельна ціна на продукцію то різко падає, то раптом зростає. Це було і з картоплею, і з молоком, і з маслом. Ціни мають бути встановлені з огляду на поточні умови, собівартість та рентабельність виробників", – заявила Оглобліна.
Вона додала, що держрегулювання цін, за якими роздрібні мережі закуповують продовольство в аграріїв, дасть змогу виключити можливість влаштовувати ажіотаж навколо ключових продуктів.
У 2024 році зростання цін у Росії побило рекорди. За даними Росстату, продовольча інфляція у травні досягла максимуму за останні девʼять років – 12,5%.
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