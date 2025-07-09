РФ обговорює повернення до командної економіки СРСР: хоче регулювати ціни на продукти

У Держдумі РФ обговорюють повернення до радянської моделі контролю цін на продукти

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Держдума Росії опрацьовує можливість повернення до державного регулювання закупівельних цін на основні харчові продукти. Про це повідомила заступниця голови аграрного комітету Держдуми РФ Юлія Оглобліна в інтервʼю ТАСС.

Росія обговорює повернення до командних методів управління економікою, щоб загальмувати сплеск інфляції, яка різко зросла після санкцій і рекордних військових витрат.

За словами Оглобліної, на засіданні експертної ради при комітеті з промисловості та торгівлі вже обговорювали приклад радянської моделі цінового контролю.

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"Ми бачимо, що останнім часом дедалі частіше виникає "ефект гойдалок", коли закупівельна ціна на продукцію то різко падає, то раптом зростає. Це було і з картоплею, і з молоком, і з маслом. Ціни мають бути встановлені з огляду на поточні умови, собівартість та рентабельність виробників", – заявила Оглобліна.

Вона додала, що держрегулювання цін, за якими роздрібні мережі закуповують продовольство в аграріїв, дасть змогу виключити можливість влаштовувати ажіотаж навколо ключових продуктів.

У 2024 році зростання цін у Росії побило рекорди. За даними Росстату, продовольча інфляція у травні досягла максимуму за останні девʼять років – 12,5%.