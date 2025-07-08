Бывший премьер Британии Риши Сунак стал старшим советником Goldman Sachs

Экс-премьер Британии Сунак будет консультировать клиентов Goldman Sachs по всему миру

Фото: Риши Сунак / EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал старшим советником одного из крупнейших инвестиционных банков мира – Goldman Sachs. Об этом пишет Reuters.

На должности Сунак будет консультировать клиентов банка по всему миру по "ряду важных тем и делиться своими уникальными взглядами и мыслями относительно макроэкономического и геополитического ландшафта".

Сунак начинал свою карьеру именно в Goldman Sachs, где работал аналитиком с 2001 по 2004 год.

Назначение Сунака – это часть распространенной тенденции, когда бывшие высокопоставленные чиновники переходят в финансовый сектор.

Так, бывшие министры финансов Великобритании Джордж Осборн и Саджид Джавид также стали советниками в инвестиционных компаниях BlackRock и Centricus соответственно.

Банки все активнее привлекают таких экспертов, чтобы ориентироваться в условиях растущего геополитического напряжения и усиленного регулирования.

Риши Сунак возглавлял правительство Великобритании с октября 2022 до июля 2024 года, а до этого был министром финансов с 2020 по 2022 год.