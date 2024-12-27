Кабмін виділив 4,6 млрд грн на доплату вчителям. Надбавка буде вже з січня

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Кабінет міністрів оголосив про запуск програми "Вчительська доплата", на яку на перше півріччя 2025 року виділено 4,6 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Згідно з програмою вчителі з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до заробітної плати у розмірі 1000 грн "на руки" (1300 грн до оподаткування). З 1 вересня 2025 року ця доплата зросте до 2000 грн "на руки" (2600 гривень до оподаткування).

Доплата гарантована всім вчителям незалежно від стажу, педагогічного звання чи кваліфікаційної категорії. Нарахування здійснюватимуться автоматично, вчителям не потрібно писати заяви, щоб отримувати доплату.

Запуск програми "Вчительська доплата" уряд анонсував ще у листопаді.

Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтверджував, що Кабінет міністрів шукав рішення, як не допустити зменшення зарплат вчителів після підвищення військового збору з 1,5 до 5%.

Він визнав, що зниження виплат вчителям на 3,5% – це проблемне питання з урахуванням невисокого розміру їхньої зарплати. Тому уряд спробує щось вигадати в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

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