Кабмин выделил 4,6 млрд грн на доплату учителям. Прибавка будет уже с января

Учителя получат дополнительно 1000 грн к зарплате, а с сентября – 2000 грн

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Кабинет министров объявил о запуске программы "Учительская доплата", на которую на первое полугодие 2025 года выделено 4,6 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Согласно программе учителя с 1 января 2025 года будут получать прибавку к заработной плате в размере 1000 грн "на руки" (1300 грн до налогообложения). С 1 сентября 2025 года эта доплата вырастет до 2000 грн "на руки" (2600 гривен до налогообложения).

Доплата гарантирована для всех учителей независимо от стажа, педагогического звания или квалификационной категории. Начисления будут производиться автоматически, учителям не нужно писать заявления, чтобы получать доплату.

Запуск программы "Учительская доплата" правительство анонсировало еще в ноябре.

Тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтверждал, что Кабинет министров искал решение, как не допустить уменьшения зарплат учителей после повышения военного сбора с 1,5% до 5%.

Он признал, что снижение выплат учителям на 3,5% – это проблемный вопрос с учетом невысокого размера их зарплаты. Поэтому правительство попытается что-либо придумать в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.

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