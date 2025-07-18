"Кожне пʼяте євро буде Україні": Угорщина критикує новий бюджет ЄС

У Будапешті виступили проти нового бюджету Європейського Союзу, бо він передбачає "багато грошей" для Києва

Янош Бока (Фото – Claudio Centonze EC/Audiovisual Service)

Україна може стати основним отримувачем коштів у новому семирічному бюджеті Євросоюзу – про це заявив міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока.

За оцінками уряду Угорщини, близько 20% бюджету ЄС на 2028–2034 роки – тобто кожен п’ятий євро прямо чи опосередковано – отримає Україна. "Це нераціонально", – зазначив міністр.

За його словами, в Будапешті провели попередній аналіз пропозиції Єврокомісії й дійшли висновку, що, окрім виділених 100 млрд євро з окремого Українського фонду (Ukraine Facility), Київ отримає фінансування також з інших джерел.

Зокрема, йдеться про кошти з Європейського фонду миру, бюджет якого збільшено до 31 млрд євро, і більшість з них, на думку Боки, буде спрямовано саме Україні.

Крім того, у розрахунок взято зростання бюджету на європейську оборонну промисловість, одна з цілей якого — підтримка України, а також можливості зовнішньополітичного фонду ЄС Global Europe, через який також можуть фінансуватися пов’язані з Україною ініціативи.

Окремо згадано пропозицію про створення нової кредитної лінії для України, яка, за словами міністра, фактично не матиме обмежень.

"Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні", – сказав він.