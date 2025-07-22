Цінні папери, нерухомість і власний бізнес. Куди інвестують особисті фінанси Максим Кріппа, Василь Хмельницький, почесний ректор КШЕ Тимофій Милованов, рестораторка Ольга Копилова й інші підприємці.

Спойлер: нерухомість і власний бізнес – не єдині об’єкти інвестування. Підприємці вкладають у стартапи, акції Tesla й Nvidia, а також сучасне мистецтво.

LIGA.net поспілкувалася з шістьма українськими бізнесменами, щоб дізнатися, з чого складаються їхні інвестиційні портфелі, куди вони вкладають гроші та як війна змінила все це.