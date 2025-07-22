Особисті фінанси
"Чорних лебедів не передбачити". Куди інвестують Кріппа, Хмельницький, Авдєєва та Милованов
Цінні папери, нерухомість і власний бізнес. Куди інвестують особисті фінанси Максим Кріппа, Василь Хмельницький, почесний ректор КШЕ Тимофій Милованов, рестораторка Ольга Копилова й інші підприємці.
Спойлер: нерухомість і власний бізнес – не єдині об’єкти інвестування. Підприємці вкладають у стартапи, акції Tesla й Nvidia, а також сучасне мистецтво.
LIGA.net поспілкувалася з шістьма українськими бізнесменами, щоб дізнатися, з чого складаються їхні інвестиційні портфелі, куди вони вкладають гроші та як війна змінила все це.
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