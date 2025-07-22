Ценные бумаги, недвижимость и собственный бизнес. Куда инвестируют личные финансы Максим Криппа, Василий Хмельницкий, почетный ректор КШЭ Тимофей Милованов, ресторатор Ольга Копылова и другие предприниматели.

Спойлер: недвижимость и собственный бизнес – не единственные объекты инвестирования. Предприниматели вкладывают в стартапы, акции Tesla и Nvidia, а также современное искусство.

LIGA.net пообщалась с шестью украинскими бизнесменами, чтобы узнать, из чего состоят их инвестиционные портфели, куда они вкладывают деньги и какие изменения внесла война.