Личные финансы
"Черных лебедей не предвидеть". Куда инвестируют Криппа, Хмельницкий, Авдеева и Милованов
Ценные бумаги, недвижимость и собственный бизнес. Куда инвестируют личные финансы Максим Криппа, Василий Хмельницкий, почетный ректор КШЭ Тимофей Милованов, ресторатор Ольга Копылова и другие предприниматели.
Спойлер: недвижимость и собственный бизнес – не единственные объекты инвестирования. Предприниматели вкладывают в стартапы, акции Tesla и Nvidia, а также современное искусство.
LIGA.net пообщалась с шестью украинскими бизнесменами, чтобы узнать, из чего состоят их инвестиционные портфели, куда они вкладывают деньги и какие изменения внесла война.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)