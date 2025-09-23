Китай поки що не постраждав від американських мит: його товари купують інші країни

Фото: depositphotos.com

Китайські виробники успішно адаптувалися до торговельних обмежень з боку США, спрямувавши експортні потоки на інші ринки, пише Bloomberg. За п'ять місяців дії підвищених американських мит експорт з Китаю продовжив збільшуватись, і цього року країна матиме рекордний торговельний профіцит $1,2 трильйона.

Найбільші успіхи Китай демонструє на ринках, що розвиваються: експорт до Індії у серпні сягнув історичного максимуму $12,5 мільярда, постачання до країн Африки, ймовірно, стануть рекордними за підсумками року, а продажі до Південно-Східної Азії перевищили пікові показники періоду пандемії коронавірусу.

"Китай показав кращі, ніж очікувалося, результати у першій половині року. Частково це пояснюється тим, що Китай дуже вдало знайшов інші ринки збуту, зокрема в Європі, яка стала важливим захистом від уповільнення експорту до США", – сказав головний економіст JPMorgan Chase & Co. в Індії Саджід Чіной в ефірі Bloomberg Television

Ослаблення юаня додатково підвищує конкурентоспроможність китайських товарів. За оцінками Macquarie Bank, реальний ефективний обмінний курс юаня перебуває на найслабшому рівні з грудня 2011 року.

Bloomberg вказує, що світ поки що терпить наплив дешевих китайських товарів, утримуючись від масштабних торговельних війн з другою економікою світу.

Поки що тільки Мексика розглядає запровадження мит до 50% на китайські автомобілі, автозапчастини та сталь, але китайські чиновники порадили їй "подумати двічі" перед введенням обмежень.