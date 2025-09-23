Китай пока не пострадал от американских пошлин: его товары покупают другие страны

Фото: depositphotos.com

Китайские производители успешно адаптировались к торговым ограничениям со стороны США, перенаправив экспортные потоки на другие рынки, пишет Bloomberg. За пять месяцев действия повышенных американских пошлин экспорт из Китая продолжил увеличиваться, и в этом году у страны будет рекордный торговый профицит $1,2 триллиона.

Самые большие успехи Китай демонстрирует на развивающихся рынках: экспорт в Индию в августе достиг исторического максимума $12,5 миллиарда, поставки в страны Африки, вероятно, станут рекордными по итогам года, а продажи в Юго-Восточную Азию превысили пиковые показатели периода пандемии коронавируса.

"Китай показал лучшие, чем ожидалось, результаты в первой половине года. Частично это объясняется тем, что Китай очень удачно нашел другие рынки сбыта, в частности в Европе, которая стала важной защитой от замедления экспорта в США", – сказал главный экономист JPMorgan Chase & Co. в Индии Саджид Чиной в эфире Bloomberg Television

Ослабление юаня дополнительно повышает конкурентоспособность китайских товаров. По оценкам Macquarie Bank, реальный эффективный обменный курс юаня находится на самом слабом уровне с декабря 2011 года.

Bloomberg указывает, что мир пока терпит наплыв дешевых китайских товаров, воздерживаясь от масштабных торговых войн со второй экономикой мира.

Пока только Мексика рассматривает введение пошлин до 50% на китайские автомобили, автозапчасти и сталь, но китайские чиновники посоветовали ей "подумать дважды" перед введением ограничений.