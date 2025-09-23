Китай пока не пострадал от американских пошлин: его товары покупают другие страны
Фото: depositphotos.com

Китайские производители успешно адаптировались к торговым ограничениям со стороны США, перенаправив экспортные потоки на другие рынки, пишет Bloomberg. За пять месяцев действия повышенных американских пошлин экспорт из Китая продолжил увеличиваться, и в этом году у страны будет рекордный торговый профицит $1,2 триллиона.

Самые большие успехи Китай демонстрирует на развивающихся рынках: экспорт в Индию в августе достиг исторического максимума $12,5 миллиарда, поставки в страны Африки, вероятно, станут рекордными по итогам года, а продажи в Юго-Восточную Азию превысили пиковые показатели периода пандемии коронавируса.

Читайте также
"Я сжег портрет Мао". Невероятная история тибетца, который 10 лет бежал из Китая через Гималаи

"Китай показал лучшие, чем ожидалось, результаты в первой половине года. Частично это объясняется тем, что Китай очень удачно нашел другие рынки сбыта, в частности в Европе, которая стала важной защитой от замедления экспорта в США", – сказал главный экономист JPMorgan Chase & Co. в Индии Саджид Чиной в эфире Bloomberg Television

Ослабление юаня дополнительно повышает конкурентоспособность китайских товаров. По оценкам Macquarie Bank, реальный эффективный обменный курс юаня находится на самом слабом уровне с декабря 2011 года.

Bloomberg указывает, что мир пока терпит наплыв дешевых китайских товаров, воздерживаясь от масштабных торговых войн со второй экономикой мира.

Пока только Мексика рассматривает введение пошлин до 50% на китайские автомобили, автозапчасти и сталь, но китайские чиновники посоветовали ей "подумать дважды" перед введением ограничений.

КитайпошлиныСША