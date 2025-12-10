НАБУ провело обшуки в Державній податковій службі

Детективи НАБУ розслідують події, пов'язані з ризиковими підприємствами, які відбувалися у 2024 році

Фото: Державна податкова служба

Детективи Національного антикорупційного бюро у середу, 10 грудня, провели обшуки в центральному апараті Державної податкової служби й у службових осіб обласних управлінь ДПС в Хмельницькому та Миколаєві, повідомила пресслужба Податкової.

"Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році та завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств", – йдеться в повідомленні.

ДПС повідомила, що сприяє роботі антикорупційних органів і відкрита до конструктивної співпраці.