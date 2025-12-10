НАБУ провело обшуки в Державній податковій службі
Детективи Національного антикорупційного бюро у середу, 10 грудня, провели обшуки в центральному апараті Державної податкової служби й у службових осіб обласних управлінь ДПС в Хмельницькому та Миколаєві, повідомила пресслужба Податкової.
"Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році та завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств", – йдеться в повідомленні.
ДПС повідомила, що сприяє роботі антикорупційних органів і відкрита до конструктивної співпраці.
- На початку 2025 року в Державній податковій службі змінилося керівництво. Головою призначили Руслана Кравченка (з червня 2025 року обіймав посаду генерального прокурора), а попереднє керівництво на чолі з Тетяною Кірієнко, яка три роки була виконувачкою обов'язків голови служби, пішло з посад.
- Зараз керівницею ДПС у статусі в.о. голови є Леся Карнаух, яка прийшла в службу в січні 2025 року.
