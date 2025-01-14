Нове звільнення в керівництві Податкової: пішла Кірієнко, яка три роки була в.о. голови

Тетяні Кірієнко не знайшлося місця в керівництві Державної податкової служби після призначення нового голови

Фото: ДПС

Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко, яка три роки з грудня 2021-го до грудня 2024-го керувала відомством у статусі виконувачки обов'язків голови. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кірієнко стала другою людиною в вищому керівництві Податкової, яка втратила посаду після призначення нового голови ДПС Руслана Кравченка.

На початку січня Кабінет міністрів звільнив Євгенія Сокура, який до 2022 року був помічником народного депутата Данила Гетманцева, з посади в.о. голови Державної податкової служби.

9 січня стало відомо, що Кравченко звільнив двох директорів департаментів у центральному апараті ДПС та трьох керівників територіальних органів служби.