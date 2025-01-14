Новое увольнение в руководстве Налоговой: ушла Кириенко, которая три года была и.о. главы
Кабинет министров уволил замглавы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко, которая три года с декабря 2021-го по декабрь 2024-го руководила ведомством в статусе исполняющей обязанности председателя. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кириенко стала вторым человеком в высшем руководстве Налоговой, потерявшим должность после назначения нового главы ГНС Руслана Кравченко.
В начале января Кабинет министров уволил Евгения Сокура, до 2022 года являвшегося помощником народного депутата Даниила Гетманцева, с должности и.о. главы Государственной налоговой службы.
9 января стало известно, что Кравченко уволил двух директоров департаментов в центральном аппарате ГНС и трех руководителей территориальных органов службы.
- 31 декабря 2024 Кабинет министров назначил нового руководителя в Государственную налоговую службу. Им стал Руслан Кравченко, который раньше был главой Киевской областной администрации.