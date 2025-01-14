Новое увольнение в руководстве Налоговой: ушла Кириенко, которая три года была и.о. главы

Татьяне Кириенко не нашлось места в руководстве Государственной налоговой службы после назначения нового главы

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Кабинет министров уволил замглавы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко, которая три года с декабря 2021-го по декабрь 2024-го руководила ведомством в статусе исполняющей обязанности председателя. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кириенко стала вторым человеком в высшем руководстве Налоговой, потерявшим должность после назначения нового главы ГНС Руслана Кравченко.

В начале января Кабинет министров уволил Евгения Сокура, до 2022 года являвшегося помощником народного депутата Даниила Гетманцева, с должности и.о. главы Государственной налоговой службы.

9 января стало известно, что Кравченко уволил двух директоров департаментов в центральном аппарате ГНС и трех руководителей территориальных органов службы.