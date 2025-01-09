Глава ГНС начал кадровые изменения – увольнения в аппарате и по трем регионам
Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Руслан Кравченко уволил двух директоров департаментов в центральном аппарате ГНС и трех руководителей территориальных органов службы.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
В частности, уволены руководители двух департаментов:
∙ директор Департамента управления рисками;
∙ директор Департамента контроля за подакцизными товарами.
Кроме того, уволены руководители трех региональных управлений:
∙ Одесского;
∙ Харьковского;
∙ Днепропетровского.
Новый глава ГНС назвал приоритеты: хочет прекратить безосновательную блокировку накладных.
31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил нового руководителя в ГНС. Им стал Руслан Кравченко, ранее бывший главой Киевской областной администрации.