Глава ГНС начал кадровые изменения – увольнения в аппарате и по трем регионам

Руслан Кравченко принял решение о кадровых изменениях в центральном аппарате и трех территориальных органах ГНС

Руслан Кравченко (фото - Державна податкова служба)

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Руслан Кравченко уволил двух директоров департаментов в центральном аппарате ГНС и трех руководителей территориальных органов службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, уволены руководители двух департаментов:

∙ директор Департамента управления рисками;

∙ директор Департамента контроля за подакцизными товарами.

Кроме того, уволены руководители трех региональных управлений:

∙ Одесского;

∙ Харьковского;

∙ Днепропетровского.

Новый глава ГНС назвал приоритеты: хочет прекратить безосновательную блокировку накладных.

31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил нового руководителя в ГНС. Им стал Руслан Кравченко, ранее бывший главой Киевской областной администрации.