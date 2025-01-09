Глава ДПС розпочав кадрові зміни – є звільнення в апараті та по трьох регіонах

Руслан Кравченко ухвалив рішення про кадрові зміни в центральному апараті та трьох територіальних органах ДПС

Руслан Кравченко (фото - Государственная налоговая служба)

Голова Державної податкової служби (ДПС) України Руслан Кравченко звільнив двох директорів департаментів у центральному апараті ДПС та трьох керівників територіальних органів служби.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зокрема, звільнено керівників двох департаментів:

∙ директора Департаменту управління ризиками;

∙ директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.

Крім того, звільнено керівників трех регіональних управлінь:

∙ Одеського;

∙ Харківського;

∙ Дніпропетровського.

Новий голова ДПС назвав пріоритети: хоче припинити безпідставне блокування накладних.

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив нового керівника у ДПС. Ним став Руслан Кравченко, який раніше був головою Київської обласної адміністрації.