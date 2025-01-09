Глава ДПС розпочав кадрові зміни – є звільнення в апараті та по трьох регіонах
Голова Державної податкової служби (ДПС) України Руслан Кравченко звільнив двох директорів департаментів у центральному апараті ДПС та трьох керівників територіальних органів служби.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зокрема, звільнено керівників двох департаментів:
∙ директора Департаменту управління ризиками;
∙ директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.
Крім того, звільнено керівників трех регіональних управлінь:
∙ Одеського;
∙ Харківського;
∙ Дніпропетровського.
Новий голова ДПС назвав пріоритети: хоче припинити безпідставне блокування накладних.
31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив нового керівника у ДПС. Ним став Руслан Кравченко, який раніше був головою Київської обласної адміністрації.