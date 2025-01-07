Новий голова ДПС назвав пріоритети: хоче припинити безпідставне блокування накладних

Руслан Кравченко (фото - Державна податкова служба)

Новопризначений голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів першу нараду з керівниками територіальних управлінь. Головними пріоритетами служби він назвав прозорість роботи та підтримку відповідального бізнесу, повідомляє пресслужба ДПС.

Першочерговими завданнями Кравченко визначив припинення безпідставного віднесення суб’єктів господарювання до ризикових та блокування податкових накладних.

"Щодо блокування – я розумію, система працює недосконало, тому будемо намагатися змінити, щоб було досконало. Особливу увагу прошу приділити комісіям, які приймають рішення про розблокування чи виведення з ризиків – сьогодні бізнес кричить, що вимагають якісь "відкати", відсотки за розблокування. Ви повинні разом зі мною навести лад, контролювати роботу комісій, щоб бізнес зрозумів – податкова працює на бізнес, який сумлінно платить податки", – зазначив він.

Голова Податкової також наголосив на важливості відкритого діалогу з підприємцями. Кожен працівник податкової, переконаний Кравченко, має не лише пояснювати причини блокувань, а й допомагати бізнесу уникати помилок.

"Ми маємо не створювати проблеми, а допомагати їх вирішувати у рамках закону", – підсумував голова Податкової.

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив нового керівника у Державну податкову службу. Ним став Руслан Кравченко, який раніше був головою Київської обласної адміністрації.