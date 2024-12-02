Податкові борги бізнесу зростають: як і де стягують найбільше

Кількість податкових боргів бізнесу з початку повномасштабної війни зросла на 22%

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Протягом січня-листопада 2024 року кількість виконавчих проваджень щодо податкових боргів бізнесу досягла 25 225, що на 13% більше, ніж за весь минулий рік. За даними Реєстру виконавчих проваджень, найбільше таких випадків зафіксовано в Києві та Дніпропетровській області, інформує Опендатабот.

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Зростання кількості проваджень

Порівняно з попередніми роками, активність стягнення податкових боргів помітно зросла. У 2023 році було відкрито 22 200 проваджень, а у 2021 році — 20 600. Таким чином, за 2024 рік кількість виконавчих проваджень зросла на 22% порівняно з 2021 роком.

Географія боржників

Найбільша кількість компаній-боржників зареєстрована в столиці. У Києві відкрито 5 700 проваджень (23% від загальної кількості). На другому місці — Дніпропетровська область із 4500 проваджень (18%). Запорізька область опинилася на третьому місці з 1300 боржників (5,2%).

Найбільші боржники країни

Серед усіх компаній найбільшу кількість проваджень має санаторій "Збруч" — 77 справ, майже всі з яких були відкриті у 2024 році. На другому місці — Миргородський хлібокомбінат №1 із 70 податковими боргами. Замикає трійку компанія "Лерс", у якої 44 активні провадження.

Причини виникнення податкових боргів

Податковий борг може виникнути через несвоєчасну сплату податків, порушення строків декларування або інші зобов’язання, які бізнес не виконав вчасно. Виконавчі провадження розпочинаються після того, як борг пройшов процедуру судового розгляду, але не був сплачений добровільно.