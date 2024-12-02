Налоговые долги бизнеса растут: как и где взимают больше всего

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В течение января-ноября 2024 года количество исполнительных производств по налоговым долгам бизнеса достигло 25 225, что на 13% больше, чем за весь прошлый год. По данным Реестра исполнительных производств, больше всего таких случаев зафиксировано в Киеве и Днепропетровской области, информирует Опендатабот.

Рост количества производств

По сравнению с предыдущими годами активность взыскания налоговых долгов заметно возросла. В 2023 году было открыто 22 200 производств, а в 2021 году — 20 600. Таким образом, за 2024 год количество исполнительных производств выросло на 22% по сравнению с 2021 годом.

География должников

Наибольшее количество компаний-должников зарегистрировано в столице. В Киеве открыто 5 700 производств (23% от общего количества). На втором месте – Днепропетровская область из 4500 производств (18%). Запорожская область оказалась на третьем месте из 1300 должников (5,2%).

Крупнейшие должники страны

Среди всех компаний наибольшее количество производств имеет санаторий "Збруч" – 77 дел, почти все из которых были открыты в 2024 году. На втором месте – Миргородский хлебокомбинат №1 с 70 налоговыми долгами. Замыкает тройку компания "Лерс", у которой 44 активных производства.

Причины возникновения налоговых долгов

Налоговый долг может возникнуть из-за несвоевременной уплаты налогов, нарушения сроков декларирования или других обязательств, которые бизнес не выполнил вовремя. Исполнительные производства начинаются после того, как долг прошел процедуру судебного разбирательства, но не был уплачен добровольно.