Зеленский подписал закон о повышении налогов

Военный сбор с декабря 2024 года увеличится с 1,5% до 5%

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения (законопроект №11416-д), принятый Верховной Радой еще 10 октября. Об этом сообщается на сайте парламента.

Основное положение закона – повышение военного сбора с 1,5% до 5%. При этом депутаты при рассмотрении поправок в зале отказались повысить военный сбор для военнослужащих, для них сохраняется ставка 1,5%.

Вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей: 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы; 10% минимальной зарплаты для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (то есть 800 грн).

Закон также предусматривает установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% (вместо 25%) и повышение ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25% с 2025 года.

Кроме того, в законе предусмотрен авансовый взнос налога для АЗС.

Налоговые изменения начнут работать с момента вступления закона в силу, как ожидается – с 1 декабря.