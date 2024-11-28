Зеленский подписал закон о повышении налогов
Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения (законопроект №11416-д), принятый Верховной Радой еще 10 октября. Об этом сообщается на сайте парламента.
Основное положение закона – повышение военного сбора с 1,5% до 5%. При этом депутаты при рассмотрении поправок в зале отказались повысить военный сбор для военнослужащих, для них сохраняется ставка 1,5%.
Вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей: 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы; 10% минимальной зарплаты для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (то есть 800 грн).
Закон также предусматривает установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% (вместо 25%) и повышение ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25% с 2025 года.
Кроме того, в законе предусмотрен авансовый взнос налога для АЗС.
Налоговые изменения начнут работать с момента вступления закона в силу, как ожидается – с 1 декабря.
- По данным Минфина, фискальный эффект от изменений в Налоговый кодекс в 2024 году должен был составить 21,6 млрд грн (из которых в госбюджет – 21,5 млрд грн, а в местные – 0,1 млрд грн). Но будет меньше, потому что повышенные ставки начнут действовать позже, чем планировалось.
- На 2025 год поступления прогнозируют на уровне 141,1 млрд грн (из которых в госбюджет – 133,0 млрд грн, а в местные – 8,1 млрд грн).