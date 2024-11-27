Закон о повышении военного сбора заработает с 1 декабря – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (фото – Кабмин)

Кабинет министров обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить подписание законов о повышении налогов и о госбюджете на 2025 год. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона.

"И закон о государственном бюджете на 2025 год, и закон об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны в ближайшие дни. [...] Правительство уже обратилось в Офис президента, к президенту по поводу скорейшего подписания этих двух законопроектов. [...] Надеемся, что в ближайшие дни оба закона будут подписаны", – сказал Шмыгаль.

Правительство прогнозирует, что закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря.

"Это очень важный момент, который мы обсудили и с парламентариями, и с президентом. То есть никаких "вступлений в силу задним числом" не будет. То есть после подписания закона парламент примет правку, которой все положения данного закона вступят в силу не ранее 1 декабря 2024 года", – подчеркнул Шмыгаль.

Уверенность в том, что президент в ближайшее время подпишет законопроект о повышении налогов, что увеличивает военный сбор с 1,5% до 5%, выразил и министр финансов Сергей Марченко.

Министр подчеркнул, что подписание законов о государственном бюджете на 2025 год и о повышении налогов – это последние обязательства Украины перед Международным валютным фондом, которые следует выполнить до конца года.

Для успешного пересмотра программы Украина выполнила все структурные маяки, подчеркнул он.

"На сегодняшний момент остается две так называемые предварительные меры, которые мы должны выполнить. Первая предварительная мера – это вступление в силу закона о бюджете... Вторая задача, которую мы должны выполнить, – это вступление в силу закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налогов, в частности военного сбора, что будет обеспечивать финансирование бюджета и направляться на сектор безопасности и обороны", – уточнил Марченко.

Первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике нардеп Ярослав Железняк считает, что закон о повышении военного сбора начнет работать с 1 декабря.

"Минфин проговорился. Да, президент скоро подпишет №11416д, а опубликуют закон так, чтобы он заработал с 1 декабря", — прокомментировал слова министра финансов депутат.