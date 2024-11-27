Закон про підвищення військового збору почне працювати з 1 грудня – Шмигаль

Денис Шмигаль (фото – Кабмін)

Кабінет міністрів звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання законів про підвищення податків та про держбюджет на 2025 рік. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.

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"І закон про державний бюджет на 2025 рік, і закон про зміни до Податкового кодексу будуть підписані найближчими днями. [...] Уряд вже звернувся до Офісу президента, до президента щодо якнайшвидшого підписання цих двох законопроєктів. [...] Сподіваємося, що найближчими днями обидва закони будуть підписані", – сказав Шмигаль.

Уряд прогнозує, що закон про підвищення податків набере чинності з 1 грудня.

"Це дуже важливий момент, який ми обговорили й з парламентарями, й з президентом. Тобто жодних "вступів в силу заднім числом" не буде. Тобто після підписання закону парламент ухвалить правку, якою всі положення цього закону наберуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року", – наголосив Шмигаль.

Впевненість у тому, що президент найближчим часом підпише законопроєкт про збільшення податків, яким підвищується військовий збір з 1,5% до 5%, висловив і міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр наголосив, що підписання законів про державний бюджет на 2025 рік та про підвищення податків – це останні зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, які потрібно виконати до кінця року.

Для успішного перегляду програми Україна виконала всі структурні маяки, наголосив він.

"На сьогодні залишається два так званих попередніх заходи, які ми маємо виконати. Перший попередній захід – це вступ у силу закону про бюджет... Друге завдання, яке ми маємо виконати, – це вступ в силу закону про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає збільшення податків, зокрема військового збору, які забезпечуватимуть фінансування бюджету і спрямовуватимуться на сектор безпеки та оборони", – уточнив Марченко.

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк вважає, що закон про підвищення військового збору почне працювати з 1 грудня.

"Мінфін проговорився. Так, президент скоро підпише №11416д, а опублікують закон так, щоб він запрацював з 1 грудня", – прокоментував слова міністра фінансів депутат.