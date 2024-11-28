Зеленський підписав закон про підвищення податків
Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану (законопроєкт №11416-д), який Верховна Рада ухвалила ще 10 жовтня. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Основне положення закону – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас депутати під час розгляду поправок у залі відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців, для них зберігається ставка 1,5%.
Запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 грн).
Закон також передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% (замість 25%) і підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (окрім страховиків) до 25% із 2025 року.
Окрім цього, у законі передбачений авансовий внесок податку для АЗС.
Податкові зміни почнуть працювати з моменту набуття чинності законом, як очікується – з 1 грудня.
- За даними Мінфіну, фіскальний ефект від змін до Податкового кодексу у 2024 році становить 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету – 21,5 млрд грн, а до місцевих – 0,1 млрд грн). Але буде менше, оскільки підвищені ставки почнуть діяти пізніше, ніж планувалося.
- На 2025 рік надходження прогнозують на рівні 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету – 133,0 млрд грн, а до місцевих – 8,1 млрд грн).