Зеленський підписав закон про підвищення податків

Військовий збір із грудня 2024 року збільшиться з 1,5% до 5%

Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану (законопроєкт №11416-д), який Верховна Рада ухвалила ще 10 жовтня. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Основне положення закону – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас депутати під час розгляду поправок у залі відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців, для них зберігається ставка 1,5%.

Запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 грн).

Закон також передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% (замість 25%) і підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (окрім страховиків) до 25% із 2025 року.

Окрім цього, у законі передбачений авансовий внесок податку для АЗС.

Податкові зміни почнуть працювати з моменту набуття чинності законом, як очікується – з 1 грудня.