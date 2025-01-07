Новый глава ГНС назвал приоритеты: хочет прекратить безосновательную блокировку накладных

Руслан Кравченко (фото – Государственная налоговая служба)

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел первое совещание с руководителями территориальных управлений. Главными приоритетами службы он назвал прозрачность работы и поддержку ответственного бизнеса, сообщает пресс-служба ГНС.

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Первоочередными задачами Кравченко определил прекращение безосновательного отнесения хозяйствующих субъектов к рисковым и блокирование налоговых накладных.

"О блокировке – я понимаю, система работает несовершенно, поэтому будем пытаться изменить, чтобы было совершенно. Особое внимание прошу уделить комиссиям, принимающим решение о разблокировании или выводе из рисков – сегодня бизнес кричит, что требуют какие-то "откаты", проценты за разблокирование. Вы должны вместе со мной навести порядок, контролировать работу комиссий, чтобы бизнес понял – налоговая работает на бизнес, который добросовестно платит налоги", – отметил он.

Глава Налоговой также отметил важность открытого диалога с предпринимателями. Каждый работник налоговой, уверен Кравченко, должен не только объяснять причины блокировок, но и помогать бизнесу избегать ошибок.

"Мы должны не создавать проблемы, а помогать их решать в рамках закона", – подытожил глава Налоговой.

31 декабря 2024 Кабинет министров назначил нового руководителя в Государственную налоговую службу. Им стал Руслан Кравченко, который ранее был главой Киевской областной администрации.