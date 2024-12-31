Кабмин назначил новых руководителей в Налоговую и Госфинмониторинг

Фото: Государственная налоговая служба

Кабинет министров на заседании 31 декабря назначил новых руководителей в Государственную налоговую службу и Государственную службу финансового мониторинга Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Налоговую возглавил Руслан Кравченко, который раньше был главой Киевской областной администрации, а Госфинмониторинг – Филипп Пронин, возглавлявший Полтавскую областную администрацию.

Кравченко стал первым постоянным руководителем Государственной налоговой службы с 2021 года, когда Алексей Любченко пошел на повышение и стал первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины.





Руслан Кравченко был руководителем Киевской облгосадминистрации с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. Происходит из Северодонецка, имеет юридическое образование, полученное в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".



Большинство его профессиональной карьеры связано с прокуратурой – работал в разных ее подразделениях, от Севастополя до Львова. В 2014-2015 годах служил военным прокурором в зоне АТО, в частности в Дебальцево и Артемовске. Позже занимал руководящие должности в военной и специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере. До назначения в исполнительную власть занимал должность руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, возглавлял ее с 2021 по 2023 год.



был руководителем Киевской облгосадминистрации с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. Происходит из Северодонецка, имеет юридическое образование, полученное в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".Большинство его профессиональной карьеры связано с прокуратурой – работал в разных ее подразделениях, от Севастополя до Львова. В 2014-2015 годах служил военным прокурором в зоне АТО, в частности в Дебальцево и Артемовске. Позже занимал руководящие должности в военной и специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере. До назначения в исполнительную власть занимал должность руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, возглавлял ее с 2021 по 2023 год.

Последние три года Налоговую в статусе исполняющей обязанности возглавляла Татьяна Кириенко.

Первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк раньше писал, что парламент готовится принять закон о перезагрузке Налоговой по примеру Бюро экономической безопасности и Гостаможслужбы. После этого для Налоговой назначат нового председателя по результатам конкурсного отбора.

Государственную службу финансового мониторинга с 2014 года возглавлял Игорь Черкасский, его уволили с должности одновременно с назначением нового руководителя.

Филипп Пронин был председателем Полтавской областной государственной администрации с октября 2023 года по декабрь 2024 года. Киевлянин, имеет два высших образования – по международной экономике (КНЭУ) и правоведению.



Его профессиональная карьера в основном связана с финансовыми расследованиями и противодействием отмыванию средств. В 2005-2008 и 2010-2017 годах уже работал в Госфинмониторинге. Также имеет опыт работы в международной компании KPMG, где отвечал за финансовые расследования. Значительную часть карьеры посвятил работе в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, где прошел путь от начальника управления до заместителя председателя агентства.



был председателем Полтавской областной государственной администрации с октября 2023 года по декабрь 2024 года. Киевлянин, имеет два высших образования – по международной экономике (КНЭУ) и правоведению.Его профессиональная карьера в основном связана с финансовыми расследованиями и противодействием отмыванию средств. В 2005-2008 и 2010-2017 годах уже работал в Госфинмониторинге. Также имеет опыт работы в международной компании KPMG, где отвечал за финансовые расследования. Значительную часть карьеры посвятил работе в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, где прошел путь от начальника управления до заместителя председателя агентства.