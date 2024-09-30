"Не могу найти время". Марченко признал, что уделяет меньше внимания таможне и налоговой

Министр финансов сосредоточился на внешних вопросах, "потому что они дают результат"

Фото: Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что у него не хватает времени на вопросы, связанные с реформированием налоговой и таможенной служб. Об этом Марченко рассказал на мероприятии LB.ua.

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"Скажу откровенно, что с начала войны я 90% времени занимаюсь только внешними вопросами, потому что они дают результат. Вы можете упрекнуть, что ты не занимаешься таможней, не занимаешься налоговой, это справедливые упреки, я их принимаю. Я действительно не могу найти времени…", – сказал министр финансов.

В июле Марченко призвал страны Большой семерки поторопиться с утверждением решения по использованию доходов от замороженных активов России. Министр финансов заявил, что Украина рассчитывает получить $50 млрд от G7 с первых дней 2025 года.