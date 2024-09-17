Рада поддержала реформу таможни. Это "маяк" по программам помощи Украине
Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла в целом законопроект №6490-д о реформировании таможни. Его поддержали 260 голосами, сообщил заместитель парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.
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Реформа таможни – один из ключевых "маяков" по программам помощи Украине на 2024 год.
Она предусмотрена планом реформ инструментом Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы, а также программой МВФ Extended Fund Facility.
Принять изменения в Таможенный кодекс нужно было не позже октября.
Законопроект №6490-д о перезагрузке Государственной таможенной службы прошел первое чтение еще в апреле 2023 года. Он изменяет правила отбора главы таможни, вводит аудит, переаттестацию таможенников.
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- Международный валютный фонд поддержал повышение налогов в Украине и реформирование Таможни.
- Законодательство о реформировании Таможенного кодекса, по мнению МВФ, должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней.