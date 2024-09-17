Рада поддержала реформу таможни. Это "маяк" по программам помощи Украине

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла в целом законопроект №6490-д о реформировании таможни. Его поддержали 260 голосами, сообщил заместитель парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

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Реформа таможни – один из ключевых "маяков" по программам помощи Украине на 2024 год.

Она предусмотрена планом реформ инструментом Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы, а также программой МВФ Extended Fund Facility.

Принять изменения в Таможенный кодекс нужно было не позже октября.

Законопроект №6490-д о перезагрузке Государственной таможенной службы прошел первое чтение еще в апреле 2023 года. Он изменяет правила отбора главы таможни, вводит аудит, переаттестацию таможенников.

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