Рада підтримала реформу митниці. Це "маяк" за програмами допомоги Україні

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №6490-д про реформування митниці. Його підтримали 260 голосами, повідомив заступник парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

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Реформа митниці – один із ключових "маяків" за програмами допомоги Україні на 2024 рік.

Вона передбачена планом реформ за інструментом Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також програмою МВФ Extended Fund Facility.

Ухвалити зміни до Митного кодексу потрібно було не пізніше жовтня.

Законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби пройшов перше читання ще у квітні 2023 року. Він змінює правила відбору голови митниці, запроваджує аудит, переатестацію митників.

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