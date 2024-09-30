"Не можу знайти часу". Марченко визнав, що приділяє менше уваги митниці і податковій
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у нього не вистачає часу на питання, пов'язані з реформуванням податкової і митної служб. Про це Марченко розповів на заході LB.ua.
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"Скажу відверто, що з початку війни я 90% часу займаюся тільки зовнішніми питаннями, тому що вони дають результат. Ви можете дорікнути, що ти не займаєшся митницею, не займаєшся податковою, це справедливі закиди, я їх приймаю. Я дійсно не можу знайти часу…", – сказав міністр фінансів.
У липні Марченко закликав країни Великої сімки поквапитися із затвердженням рішення щодо використання доходів від заморожених активів Росії. Міністр фінансів заявив, що Україна розраховує отримати $50 млрд від G7 з перших днів 2025 року.
- Законодавство про реформування Митного кодексу, на думку МВФ, має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею.
- Реформа митниці – один із ключових "маяків" за програмами допомоги Україні на 2024 рік. Вона передбачена планом реформ за інструментом Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також програмою МВФ Extended Fund Facility.
- Верховна Рада ухвалила зміни до Митного кодексу (законопроєкт №6490-д) 17 вересня.