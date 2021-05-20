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Верховная ​Рада назначила Любченко новым министром экономики

20.05.2021, 13:27
Верховная ​Рада назначила Любченко новым министром экономики - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

20 мая Верховная Рада Украины утвердила нового министра экономики. Министром назначен Алексей Любченко, который занимал должность главы Государственной налоговой службы.

За кандидатуру Любченко проголосовали 293 народных избранника. Трансляция заседания парламента идет на YouTube.

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Он также получил пост первого вице-премьера.

Во время выступления в Раде, Любченко заявил, что приоритетным заданием является восстановление кредитования производственной сферы, а не скупка государственных ценных бумаг и тем самым финансирование госдолга.

"Не забывайте о налоговых и таможенных стимулах регулирования экономической деятельности, стимулировании крупного бизнеса к инновациям, привлечению технологий в страну",  – заявил Любченко и добавил, что упрощенная система налогообложения должна быть упорядочена и защищать предпринимательскую инициативу.

Что известно о новом министре экономики:

Родился 21 сентября 1971 году в с. Орловец Городищенского района Черкасской области. В 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук. Свободно владеет немецким языком.

Декларация. Согласно декларации за 2019 год, Алексей Любченко вместе с женой Оксаной владеет четырьмя квартирами (две – в Киеве, две – в Черкассах и области) и земельный участок на 4,4 га под Кропивницким. У семьи два автомобиля: Land Rover Evoque 2013 года и Nissan Micra (2007) и два катера: Bombardier utopia 205 и Buster Magnum. Любченко держит $35 200, €48,8 и 265 400 грн на счетах в ПриватБанке, еще $12 000 и €14 000 хранит наличными.

Семья. Женат, есть сын Андрей (1994 г.р.).

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Наталия Софиенко
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верховная рада назначение министр экономики Любченко Алексей
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